Ямы и голые провода: как выглядит незавершённый, но открытый Первомайский сквер

Кстати, сами рабочие не торопятся завершить реконструкцию. Многие сидят на плитке и общаются, некоторые — ходят из стороны в сторону. Странно, что именно здесь нет жесткого контроля со стороны горадминистрации. Мэрия находится прям напротив сквера. Анатолий Локоть лично может контролировать ход работ из своего окна. К тому же, совсем недавно, он заявил, что в связи с рекордным инвестированием в муниципальный бюджет, будет усилен надзор за подрядчиками.