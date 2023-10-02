Ямы и голые провода: как выглядит незавершённый, но открытый Первомайский сквер

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Первомайский сквер закрыли на реконструкцию в конце мая. Тогда стало известно, что парк давно нуждается в ремонте. Об этом свидетельствуют данные акта осмотра территории от 1 октября 2021 года. На работы выделили более 118 млн рублей. Стройку обещали завершить к 15 октября, то есть все лето главный сквер был недоступен для горожан, что вызвало немало возмущений.
В связи с этим мэр Анатолий Локоть уже к концу сезона пообещал завершить основные работы до 30 сентября. Он пообещал, что для новосибирцев откроют сквозной проход через парк, уже можно будет гулять по новым дорожкам. И его действительно открыли, правда, поторопились. Сейчас, пройдя по скверу, можно увидеть, что значительная часть работ не выполнена.
Так сейчас выглядит главная площадь Первомайского сквера, где раньше выступали уличные музыканты, гуляли молодёжь и мамы с колясками. Сейчас она представляет собой песчаный пустырь, исполосанный гусеницами тракторов. При этом, как сообщают в мэрии проход по этому участку доступен.
Одна вымощенная дорожка всё-таки есть, именно по ней можно более-менее комфортно пройти дальше. По крайней мере, так может показаться сначала.
После нескольких десятков метров, уже на выходе из парка, пешеходу придется пройти какое-то расстояние по песку, грязи, либо развернуться обратно, чтобы сделать крюк. Сейчас хотя бы сухо. Но как только прольет дождь, всю землю размоет, и единственной подходящей обувью для этого места станут сапоги.
Ситуация аналогичная у другого выхода из сквера. Только здесь ещё находятся спецтехника и рабочие.
Если не хочется идти по грязи или возвращаться обратно, есть еще одна альтернатива — дойти до другой дорожки по траве и вытоптать газон. Правда, какая разница? Никаких новых насаждений здесь не делали.
Кстати, сами рабочие не торопятся завершить реконструкцию. Многие сидят на плитке и общаются, некоторые — ходят из стороны в сторону. Странно, что именно здесь нет жесткого контроля со стороны горадминистрации. Мэрия находится прям напротив сквера. Анатолий Локоть лично может контролировать ход работ из своего окна. К тому же, совсем недавно, он заявил, что в связи с рекордным инвестированием в муниципальный бюджет, будет усилен надзор за подрядчиками.
Еще одна проблема преждевременно открытого сквера — отсутствие какой-либо навигации. Горожане просто не знают, куда им идти, чтобы не наступить в грязь. Вместе с тем на территории еще не завершили работы по освещению (из земли торчат голые провода), поэтому ночью придется ориентироваться на интуицию, чего мы вам делать не советуем. Споткнуться или упасть куда-то здесь проще простого.
Между прочим, вопрос безопасности спешного открытия стоит здесь в первую очередь. Сейчас в сквере находятся несколько открытых люков. Стоит прохожему засмотреться в телефон, как он окажется под землёй. Также открыта техническая яма фонтана «Мишка». Она неглубокая, но переломать ноги в ней проще простого. Как сообщила одна из читательниц Atas.Info сегодня она во время прогулки с внучкой чуть не упала в нее.
Отметим, что сегодня мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве региона отчитался перед губернаторами о работах в скверах и парках Новосибирска. Он пообещал, что работы по благоустройству в Первомайской сквере и еще на нескольких зеленых зонах будут завершены в срок. Главное, чтобы до первых снегопадов успели.