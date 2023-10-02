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Причиной агрессии стали шнурки кроссовок

«За шмот поясни»: в Новосибирске подростков чуть не побили из-за красных шнурков

2 октября 2023, 12:44
Фото: 1MI
Причиной агрессии стали шнурки кроссовок
В Новосибирске произошел вопиющий инцидент. Компанию подростков едва не побили из-за красных шнурков.

Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел 30 сентября. Девочка с друзьями шла в ресторан KFC на площади Ленина, чтобы встретиться с папой, когда к ним пристали незнакомые люди и стали интересоваться обувью. В итоге дети едва смогли убежать.

Отец успокоил ребят и предложил им пройти на второй этаж. Однако конфликт продолжился и там: когда мужчина поднялся наверх, то увидел, что одному пареньку расшнуровали обувь. Когда новосибирец попросил пояснить причину агрессии, молодые люди спросили про красные шнурки и возможную связь детей с субкультурами.

Уже на улице мужчину с детьми начал снимать парень, заявивший, что является антифашистом. Избавиться от назойливой компании удалось только после угрозы вызвать полицию.

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#Новосибирск#Дети#Подростки#Александр Ляхов#Обувь
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