«За шмот поясни»: в Новосибирске подростков чуть не побили из-за красных шнурков

Отец успокоил ребят и предложил им пройти на второй этаж. Однако конфликт продолжился и там: когда мужчина поднялся наверх, то увидел, что одному пареньку расшнуровали обувь. Когда новосибирец попросил пояснить причину агрессии, молодые люди спросили про красные шнурки и возможную связь детей с субкультурами.