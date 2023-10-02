«За шмот поясни»: в Новосибирске подростков чуть не побили из-за красных шнурков

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел 30 сентября. Девочка с друзьями шла в ресторан KFC на площади Ленина, чтобы встретиться с папой, когда к ним пристали незнакомые люди и стали интересоваться обувью. В итоге дети едва смогли убежать.
Отец успокоил ребят и предложил им пройти на второй этаж. Однако конфликт продолжился и там: когда мужчина поднялся наверх, то увидел, что одному пареньку расшнуровали обувь. Когда новосибирец попросил пояснить причину агрессии, молодые люди спросили про красные шнурки и возможную связь детей с субкультурами.
Уже на улице мужчину с детьми начал снимать парень, заявивший, что является антифашистом. Избавиться от назойливой компании удалось только после угрозы вызвать полицию.