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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Ограждения начнут менять в НСО

Заборы вдоль дорог Новосибирской области заменят — сколько на это потратят

2 октября 2023, 04:53
Фото: 1MI
Ограждения начнут менять в НСО

В Новосибирской области заменят дорожные ограждения за 82,9 млн рублей

На замену дорожных ограждений в Новосибирской области потратят 82,9 млн рублей: работы будут проводиться в десяти районах региона.

В Новосибирской области запланировано значительное обновление дорожных ограждений. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, работы будут проводиться в десяти районах региона: Колыванском, Новосибирском, Коченевском, Маслянинском, Мошковском, Болотнинском, Тогучинском, Куйбышевском, Северном и Чулымском.

Объем работ различается в зависимости от района — в одних заменят сотни метров ограждений, в других — тысячи. Всего будет заменено 20,57 км металлических ограждений вдоль дорог.

На эти цели выделены 82,9 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области». Предполагается, что работы должны быть завершены до 5 декабря 2023 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Госзакупки#Эмилия Губарева
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