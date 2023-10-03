14-летняя девочка-подросток изуродовала подругу ножом под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
Modified Сегодня, 01:46
Updated Сегодня, 01:46
В Новосибирской области произошло страшное событие: 14-летняя девочка жестоко изувечила свою 13-летнюю подругу. Инцидент произошел 1 октября в Новосибирском районе, когда подростки находились в лесу. Между ними возникла ссора, и одна из них достала нож. С использованием этого оружия она нанесла несколько ударов своей подруге. Следком возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Катя* и Лена* были друзьями и жили в одном поселке. Они стали подругами еще в начальной школе и всегда были спокойными и тихими детьми, как сообщают местные жители.
Накануне этой трагедии в чатах появилось сообщение о пропаже Кати. В то время, когда люди готовились искать ее, она боролась с Леной.
— Она вырвалась и даже раненая смогла кому-то позвонить, — рассказали КП-Новосибирск знакомые Кати. — Когда ее нашли раненой в лесу, она еще назвала имя той, кто на нее напал. Это была Лена. Она заманила ее в лес и устроила своеобразную казнь. Из-за чего произошел конфликт, непонятно, есть версия, что старшая завидовала красоте младшей.
Сейчас пострадавшая находятся в больнице, где ее состояние оценивается как тяжелое. Что касается 14-летней Лены, ее отправили домой после ареста, и сейчас правоохранительные органы решают вопрос о ее последующей судьбе. По закону, за покушение на убийство ей грозит до 6 лет лишения свободы.
*имена изменены