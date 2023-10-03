14-летняя девочка-подросток изуродовала подругу ножом под Новосибирском

Сейчас пострадавшая находятся в больнице, где ее состояние оценивается как тяжелое. Что касается 14-летней Лены, ее отправили домой после ареста, и сейчас правоохранительные органы решают вопрос о ее последующей судьбе. По закону, за покушение на убийство ей грозит до 6 лет лишения свободы.