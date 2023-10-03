«Черный октябрь» 1993-го: взгляд на последнюю революцию столетия

Утром 4 октября силы, контролируемые президентом Ельциным, перешли к атаке на Белый дом, где укрылись оппозиционеры во главе с Хасбулатовым и вице-президентом России Александром Руцким. Сначала были зачищены окрестности, затем десантники заняли первый этаж. Верхние этажи здания Верховного Совета были обстреляны из танковых орудий. В результате в здании начался пожар. Затем спецназ ворвался в оплот оппозиции. К вечеру сопротивление было подавлено. Хасбулатов и Руцкой вынуждены были сдаться вместе с остальными депутатами и защитниками Белого дома.