«Черный октябрь» 1993-го: взгляд на последнюю революцию столетия

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Публичный конфликт между Верховным Советом, который тогда выполнял функции парламента, и президентом Борисом Ельциным начался еще в 1992 году. Депутаты под руководством спикера Верховного Совета Руслана Хасбулатова выступали против проводимых правительством реформ и обвиняли правительственную команду в коррупции. Егор Гайдар, который был ярым сторонником Ельцина, только усугублял противостояние. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Однако в декабре 1992 года Гайдар был снят с должности. В марте 1993 года Ельцин попытался ограничить полномочия Верховного Совета, объяснив, что работать с депутатами невозможно. Через восемь дней Верховный Совет попытался начать процедуру импичмента президенту, но не смог этого добиться.
Важным поворотом в конфликте стал референдум, который состоялся 25 апреля. В то время избиратели высказались за проведение досрочных выборов народных депутатов и поддержали продолжение работы президента. Однако разница между сторонниками Ельцина и его оппонентами была небольшой.
При этом сторонники Верховного Совета не признали легитимность референдума, ссылаясь на низкую явку, которая составила 64%. Это было недостаточно для принятия конституционных решений.
В ответ на это Ельцин решил перейти к активным действиям. Он ссылался на результаты апрельского референдума и 21 сентября 1993 года подписал указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе». Президент объявил о проведении новых выборов в парламент, что являлось грубым нарушением Конституции. Таким образом, Верховному Совету появились законные основания для объявления импичмента Ельцину.
Когда в Москве началось вооруженное противостояние, возник вопрос о том, на чьей стороне будут силовики. Оказалось, что они остались верными Ельцину. Это сыграло ключевую роль в последующих событиях. Через несколько дней милиция и внутренние войска окружили здание Верховного Совета.
Москвичи сильно отреагировали на происходящее в столице. По всему городу прошла волна митингов сторонников Верховного Совета, которые были разогнаны милицией. Уже 2 октября самые активные жители столицы начали строить баррикады. 3 октября несколько тысяч сторонников Верховного Совета под командованием генерал-полковника Альберта Макашова штурмовали московскую мэрию, где они подняли флаг СССР. Макашов призвал толпу захватить Останкино с балкона мэрии, но спецназ, находившийся в телецентре, открыл огонь по мятежникам.
Однако есть официальная версия, что первый выстрел из противотанкового гранатомета был произведен со стороны штурмующих. Было много бывших военных, которые имели при себе оружие из «горячих точек». Штурм телецентра не удался: нападавших разогнали, и около полусотни из них погибли.
Утром 4 октября силы, контролируемые президентом Ельциным, перешли к атаке на Белый дом, где укрылись оппозиционеры во главе с Хасбулатовым и вице-президентом России Александром Руцким. Сначала были зачищены окрестности, затем десантники заняли первый этаж. Верхние этажи здания Верховного Совета были обстреляны из танковых орудий. В результате в здании начался пожар. Затем спецназ ворвался в оплот оппозиции. К вечеру сопротивление было подавлено. Хасбулатов и Руцкой вынуждены были сдаться вместе с остальными депутатами и защитниками Белого дома.
Задержанных участников путча распределили по московским тюрьмам.
Октябрьский путч 1993 года стал кровопролитным. По разным оценкам, в Москве за несколько дней погибло от 150 до 1 500 человек. Официальные данные утверждают о 150 погибших.
После подавления мятежа Верховный Совет и Съезд народных депутатов перестали существовать. Россия отказалась от советской модели управления. Уже 12 декабря 1993 года в стране прошло всенародное голосование по новой Конституции, а также состоялись выборы в Государственную думу и Совет Федерации. Таким образом, в России появились новые государственные институты.
Страшно, что расследование путча так и не было завершено. В 1994 году все задержанные участники октябрьских событий были амнистированы.
Спустя 30 лет Россия стала самодостаточной и уважаемой на мировой арене державой. По мнению экспертов, подобных событий в стране уже не случится.