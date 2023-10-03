Из частного зоопарка под Санкт-Петербургом пропал манул Баюн из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Манул Баюн, принадлежащий частному зоопарку в Ленинградской области, исчез. Это произвело большое беспокойство среди посетителей.
Информация о пропаже была опубликована в Telegram-канале «Manulization | Манулизация». Баюн исчез две недели назад.
Один из посетителей зоопарка сообщил, что манула перевезли в другой зоопарк, однако неизвестно, куда именно его отправили и по какой причине. Стоит отметить, что Баюна в тот зоопарк привезли из Новосибирска.
«Этот факт так же подтвердили наши друзья, которые были в зоопарке в прошлые выходные. На наш вопрос зоопарку „А где Баюн?“ они ответили, что манул переехал в другой зоопарк. Но на просьбы уточнить в какой именно, они не отвечают. А сейчас вообще перестали выходить с нами на связь», — сообщили в Телеграм-канале.