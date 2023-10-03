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Манул исчез

Из частного зоопарка под Санкт-Петербургом пропал манул Баюн из Новосибирска

3 октября 2023, 04:20
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Манул исчез
Один из манулов, проживающих в частном зоопарке под Санкт-Петербургом, исчез и вызвал беспокойство у посетителей.

Манул Баюн, принадлежащий частному зоопарку в Ленинградской области, исчез. Это произвело большое беспокойство среди посетителей.

Информация о пропаже была опубликована в Telegram-канале «Manulization | Манулизация». Баюн исчез две недели назад.

Один из посетителей зоопарка сообщил, что манула перевезли в другой зоопарк, однако неизвестно, куда именно его отправили и по какой причине. Стоит отметить, что Баюна в тот зоопарк привезли из Новосибирска.

«Этот факт так же подтвердили наши друзья, которые были в зоопарке в прошлые выходные. На наш вопрос зоопарку „А где Баюн?“ они ответили, что манул переехал в другой зоопарк. Но на просьбы уточнить в какой именно, они не отвечают. А сейчас вообще перестали выходить с нами на связь», — сообщили в Телеграм-канале.
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#Новосибирск#Пропажа#Зоопарк#Эмилия Губарева#Манул
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