Кровавая свадьба: гость зарезал клинком жениха в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Трагедия произошла в Коченевском районе Новосибирской области. Во время свадьбы один из приглашенных гостей убил жениха. Подозреваемый был задержан и ему избрали меру пресечения: арест до 30 ноября 2023 года.
По данным следствия, гость, почувствовав личную неприязнь к жениху, нанес три удара ножом (клинком). Жених был экстренно доставлен в районную больницу, однако его раны оказались смертельными, и он скончался в медучреждении.
Дело находится в компетенции Коченевского районного суда Новосибирской области, который будет заниматься рассмотрением этого ужасного инцидента.