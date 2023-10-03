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Updated Сегодня, 03:09

Гость зарезал жениха на свадьбе

Кровавая свадьба: гость зарезал клинком жениха в Новосибирской области

3 октября 2023, 03:07
Фото: Midjourney
Гость зарезал жениха на свадьбе

В Новосибирской области гость зарезал жениха на свадьбе

Во время свадьбы в Новосибирской области гость зарезал жениха, нанеся три удара ножом из-за личной неприязни, что привело к его смерти, после чего обвиняемый был арестован.

Трагедия произошла в Коченевском районе Новосибирской области. Во время свадьбы один из приглашенных гостей убил жениха. Подозреваемый был задержан и ему избрали меру пресечения: арест до 30 ноября 2023 года.

По данным следствия, гость, почувствовав личную неприязнь к жениху, нанес три удара ножом (клинком). Жених был экстренно доставлен в районную больницу, однако его раны оказались смертельными, и он скончался в медучреждении.

Дело находится в компетенции Коченевского районного суда Новосибирской области, который будет заниматься рассмотрением этого ужасного инцидента.

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