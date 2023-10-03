Медведь разодрал овец в Новосибирской области — остались одни кишки

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В Новосибирской области осенью медведи начали готовиться к зиме. Из-за нехватки пищи они вынуждены искать пищу рядом с людьми. Так, один большой медведь напал на несколько овец в Чулымском районе. Об этом информировал глава Министерства природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем личном Telegram-канале.
Он отметил, что с наступлением зимы следы медведей становятся все более видимыми. В Чулымском районе местные жители заметили следы крупного косолапого. Представитель министерства уже занимается раскрытием местонахождения этого опасного зверя.
Глава министерства также опубликовал видеоролик, снятый местными жителями. На нем видны следы медведя и останки овец после его нападения.
Напомним, что 1 октября местные жители заметили медвежонка в селе Троицк. Молодой медведь бродил по местным огородам, и жители вызвали специалистов, чтобы отпугнуть его.