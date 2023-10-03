Медведь разодрал овец в Новосибирской области — остались одни кишки

В Новосибирской области осенью медведи начали готовиться к зиме. Из-за нехватки пищи они вынуждены искать пищу рядом с людьми. Так, один большой медведь напал на несколько овец в Чулымском районе. Об этом информировал глава Министерства природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем личном Telegram-канале.