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Медведь убил овец

Медведь разодрал овец в Новосибирской области — остались одни кишки

3 октября 2023, 04:52
Фото: 1MI
Медведь убил овец

В Новосибирской области медведь задрал несколько овец

В Новосибирской области крупный медведь задрал несколько овец в Чулымском районе.

В Новосибирской области осенью медведи начали готовиться к зиме. Из-за нехватки пищи они вынуждены искать пищу рядом с людьми. Так, один большой медведь напал на несколько овец в Чулымском районе. Об этом информировал глава Министерства природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем личном Telegram-канале.

Он отметил, что с наступлением зимы следы медведей становятся все более видимыми. В Чулымском районе местные жители заметили следы крупного косолапого. Представитель министерства уже занимается раскрытием местонахождения этого опасного зверя.

Глава министерства также опубликовал видеоролик, снятый местными жителями. На нем видны следы медведя и останки овец после его нападения.

Напомним, что 1 октября местные жители заметили медвежонка в селе Троицк. Молодой медведь бродил по местным огородам, и жители вызвали специалистов, чтобы отпугнуть его.

Медвежонок в Новосибирской области вышел к жителям села Троицк
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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Минприроды#Эмилия Губарева#Медведь
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