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Мигранты заключают фиктивные браки, чтобы остаться в России

МВД назвало число фиктивных браков, которые заключали мигранты в Новосибирске

3 октября 2023, 01:22
Фото: Midjourney
Мигранты заключают фиктивные браки, чтобы остаться в России

В Новосибирске мигранты заключили 16 фиктивные браков

Новосибирским мигрантам грозит выдворение из России после заключения 16 фиктивных браков.

Представители МВД поделились информацией о количестве фиктивных браков, которые заключили мигранты в Новосибирской области в 2023 году.

Всего ЗАГС зарегистрировал 16 таких случаев. Об этом сообщила Людмила Фоменко, заместитель начальника Управления по делам миграции ГУ МВД по Новосибирской области.

Если брак будет признан фиктивным, иностранный гражданин может быть выслан за пределы России, о чем передает издание VN.ru. Ранее мы назвали районы Новосибирска с наибольшим числом мигрантов — и это оказался Ленинский.

Стали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантов
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#Общество#Новосибирск#Мигранты#Эмилия Губарева#Брак
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