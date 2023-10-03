МВД назвало число фиктивных браков, которые заключали мигранты в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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Updated Сегодня, 01:24
Представители МВД поделились информацией о количестве фиктивных браков, которые заключили мигранты в Новосибирской области в 2023 году.
Всего ЗАГС зарегистрировал 16 таких случаев. Об этом сообщила Людмила Фоменко, заместитель начальника Управления по делам миграции ГУ МВД по Новосибирской области.
Если брак будет признан фиктивным, иностранный гражданин может быть выслан за пределы России, о чем передает издание VN.ru. Ранее мы назвали районы Новосибирска с наибольшим числом мигрантов — и это оказался Ленинский.