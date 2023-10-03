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Налоговая банкротит застройщика

Налоговая в Новосибирске банкротит застройщика ЖК «Олимпийской славы»

3 октября 2023, 09:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Налоговая банкротит застройщика
В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск налоговой инспекции о взыскании задолженности в размере 7,5 миллиона рублей у застройщика ЖК «Олимпийской славы», которым является компания «Фирма „Арго“.

Судебное разбирательство связано с финансовыми проблемами строительной компании. ООО «Фирма „Арго“ начала строительство жилого комплекса в 2013 году на территории Каменского сельсовета пригорода Новосибирска. Администрация Новосибирского района предоставила для этого компании земельный участок в аренду.

Однако, строительство проходило медленно, что привело к задержкам сдачи объектов и возникновению конфликта с дольщиками. В связи с невыполнением финансовых обязательств, налоговая инспекция подала иск о банкротстве компании. Требование составляет 7 466 764 рубля, пишет «Прецедент». Заявление ИФНС ожидает рассмотрения судом до конца октября.

Ранее налоговая уже пыталась обанкротить застройщика из-за долгов в размере 3,1 миллиона рублей, однако компания погасила задолженность в 2022 году. В то же время, в феврале текущего года суд принял решение в пользу застройщика в споре с областным управлением Росреестра относительно признания парковок и проезда, расположенных на территории строительства ЖК «Олимпийской славы», безхозными.

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