Налоговая в Новосибирске банкротит застройщика ЖК «Олимпийской славы»

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Судебное разбирательство связано с финансовыми проблемами строительной компании. ООО «Фирма „Арго“ начала строительство жилого комплекса в 2013 году на территории Каменского сельсовета пригорода Новосибирска. Администрация Новосибирского района предоставила для этого компании земельный участок в аренду.
Однако, строительство проходило медленно, что привело к задержкам сдачи объектов и возникновению конфликта с дольщиками. В связи с невыполнением финансовых обязательств, налоговая инспекция подала иск о банкротстве компании. Требование составляет 7 466 764 рубля, пишет «Прецедент». Заявление ИФНС ожидает рассмотрения судом до конца октября.
Ранее налоговая уже пыталась обанкротить застройщика из-за долгов в размере 3,1 миллиона рублей, однако компания погасила задолженность в 2022 году. В то же время, в феврале текущего года суд принял решение в пользу застройщика в споре с областным управлением Росреестра относительно признания парковок и проезда, расположенных на территории строительства ЖК «Олимпийской славы», безхозными.