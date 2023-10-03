Налоговая в Новосибирске банкротит застройщика ЖК «Олимпийской славы»

Ранее налоговая уже пыталась обанкротить застройщика из-за долгов в размере 3,1 миллиона рублей, однако компания погасила задолженность в 2022 году. В то же время, в феврале текущего года суд принял решение в пользу застройщика в споре с областным управлением Росреестра относительно признания парковок и проезда, расположенных на территории строительства ЖК «Олимпийской славы», безхозными.