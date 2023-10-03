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Дети гуляли по крыше

Подростков-руферов заметили на крыше 12-этажного дома в Новосибирске

3 октября 2023, 02:42
Фото: 1MI
Дети гуляли по крыше
Подростки забрались на крышу дома в Новосибирске. Как сообщается в группе «МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» школьников заметили очевидцы

Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска 2 октября в вечернее время. Подростки каким-то образом оказались на крыше 12-этажного дома.

Как именно они туда забрались (по пожарной лестнице или прямиком из подъезда), спасатели не уточнили. Сколько там было подростков, также не сообщается.

Жильцы сначала позвонили спасателям, но затем вызов был отменен в пути следования. Как оказалось, школьников прогнали самостоятельно.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Подростки#Эмилия Губарева
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