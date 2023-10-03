Подростков-руферов заметили на крыше 12-этажного дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска 2 октября в вечернее время. Подростки каким-то образом оказались на крыше 12-этажного дома.
Как именно они туда забрались (по пожарной лестнице или прямиком из подъезда), спасатели не уточнили. Сколько там было подростков, также не сообщается.
Жильцы сначала позвонили спасателям, но затем вызов был отменен в пути следования. Как оказалось, школьников прогнали самостоятельно.