atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Отдел полиции вспыхнул в Новосибирске

Полиция вспыхнула на Российской в Новосибирске — что известно

3 октября 2023, 06:41
Фото: Инцидент Новосибирск
Отдел полиции вспыхнул в Новосибирске

В Новосибирске полиция загорелась на улице Российская

В участковом пункте полиции на улице в Академгородке произошел пожар: на месте работают пожарные и скорая помощь.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о пожаре, который произошел на улице Российская 5/1. В результате возгорания пострадал участковый пункт полиции.

Паблик «Инцидент Новосибирск» передает информацию о том, что горит опорный пункт полиции на улице Российская 5/1 в Академгородке. На месте находятся пожарные и медики скорой помощи.

Очевидцы не сообщают о пострадавших. В МЧС по Новосибирской области еще не прокомментировали инцидент.

Напомним, что ранее в НГУ прошла эвакуация студентов и педагогов. Однако тревога была учебной. Также ранее в МЧС предупредили о тестировании оповещательных систем — на днях завоют сирены и громкоговорители.

Студентов и преподавателей эвакуировали из здания НГУ в Новосибирске — что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Сирены завоют по всей Новосибирской области 4 октября — что нужно делатьГигантский пожар на сельхозпредприятии под Новосибирском — пылает склад. ВИДЕОВ новосибирской больнице произошел пожар: что случилось
#Новосибирск#Пожар#Полиция#Академгородок#МЧС#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск
Сегодня, 06:26
Вернуться в зону СВО намерен комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов
Сегодня, 02:13
Ямы и голые провода: как выглядит незавершённый, но открытый Первомайский сквер
Вчера, 09:37
Сирены завоют по всей Новосибирской области 4 октября — что нужно делать
Сегодня, 03:45
На карантин массово закрывают детсады и школы в Новосибирске
Вчера, 03:35
Сколько бензина есть в наличии: грозит ли дефицит топлива Новосибирску
Вчера, 04:08