Полиция вспыхнула на Российской в Новосибирске — что известно

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Очевидцы в социальных сетях сообщают о пожаре, который произошел на улице Российская 5/1. В результате возгорания пострадал участковый пункт полиции.
Паблик «Инцидент Новосибирск» передает информацию о том, что горит опорный пункт полиции на улице Российская 5/1 в Академгородке. На месте находятся пожарные и медики скорой помощи.
Очевидцы не сообщают о пострадавших. В МЧС по Новосибирской области еще не прокомментировали инцидент.
Напомним, что ранее в НГУ прошла эвакуация студентов и педагогов. Однако тревога была учебной. Также ранее в МЧС предупредили о тестировании оповещательных систем — на днях завоют сирены и громкоговорители.