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В Новосибирске закрыли Первомайский сквер

Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия

3 октября 2023, 10:52
Фото: ВК / Зеленый Новосибирск
В Новосибирске закрыли Первомайский сквер

В Новосибирске снова закрыли проход по Первомайскому скверу

В Новосибирске неожиданно закрыли Первомайский сквер практически сразу после открытия. Причина — продолжение ремонтных работ.
«Уважаемые жители! Пока Первомайский сквер остается закрытым для прохода ввиду производства работ. О начале частичного открытия прохода через сквер мы уведомим дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщается в паблике «Зеленый Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

В Первомайском сквере намерены продолжить мощение пешеходных дорожек и работы по озеленению. Также на месте работает тяжелая техника. Стоит отметить, что объект обещали открыть для прогулок горожан 30 сентября.

Напомним, что во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области мэр Анатолий Локоть клятвенно пообещал завершить работы в Первомайском сквере точно в срок. Полностью сдать объект планируется к началу ноября.

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#Новосибирск#Закрытие#Ремонт#Реконструкция#Первомайский сквер#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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