Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
«Уважаемые жители! Пока Первомайский сквер остается закрытым для прохода ввиду производства работ. О начале частичного открытия прохода через сквер мы уведомим дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщается в паблике «Зеленый Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
В Первомайском сквере намерены продолжить мощение пешеходных дорожек и работы по озеленению. Также на месте работает тяжелая техника. Стоит отметить, что объект обещали открыть для прогулок горожан 30 сентября.
Напомним, что во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области мэр Анатолий Локоть клятвенно пообещал завершить работы в Первомайском сквере точно в срок. Полностью сдать объект планируется к началу ноября.