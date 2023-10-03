Психэкспертизу назначили порезавшей подружку ножом девочке из Оби

Жуткий инцидент произошел 1 октября. Две подружки пошли на прогулку в лес, где одна из них могла напасть на вторую и исполосовать ее канцелярским ножом. При этом девочка смогла убежать и набрать 112. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.