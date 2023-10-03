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Девочка направлена на экспертизу

Психэкспертизу назначили порезавшей подружку ножом девочке из Оби

3 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Девочка направлена на экспертизу
В Оби четырнадцатилетняя девочка, подозреваемая в покушении на убийство одноклассницы, пройдет психиатрическую экспертизу. Подросток может быть признан психически невменяемым.
«Суд отправил девочку, порезавшую одноклассницу канцелярским ножом, на психиатрическую экспертизу. Срок — до месяца», — сообщается в паблике Mash Siberia социальной сети «ВКонтакте».

Также утверждается, что в социальных сетях юной обчанки якобы найдены жутковатые фотографии и видеозаписи, а последний статус аккаунта может содержать в себе изображение ножа. Официально данные сведения не подтверждаются.

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Также в региональных СМИ появилась информация, что девочка могла наслаждаться своими садистскими действиями. Источник Сиб. фм утверждает о слизывании крови с лица и тела пострадавшей одноклассницы. Теперь подростком вплотную займутся психиатры.

Жуткий инцидент произошел 1 октября. Две подружки пошли на прогулку в лес, где одна из них могла напасть на вторую и исполосовать ее канцелярским ножом. При этом девочка смогла убежать и набрать 112. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

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#Новосибирск#Покушение на убийство#Обь#Подросток#Александр Ляхов#Экспертиза
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