Ремонт и лечение: за что мог получать взятки новосибирский экс-прокурор Фалилеев

Как сообщает «НГС Новосибирск», в Ленинском суде Барнаула огласили обвинительное заключение. По версии следствия, с 2015 по 2018 годы и в течение нескольких лет после своей отставки Владимир Фалилеев получал денежные суммы от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового. В частности, Яровой отдал несколько миллионов рублей на строительство дома в Иркутской области для сына прокурора, ремонта личного автомобиля Фалилеева и лечение его дочери в ФРГ. Всего могло быть передано 10,9 миллиона рублей.