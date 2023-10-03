Ремонт и лечение: за что мог получать взятки новосибирский экс-прокурор Фалилеев

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Как сообщает «НГС Новосибирск», в Ленинском суде Барнаула огласили обвинительное заключение. По версии следствия, с 2015 по 2018 годы и в течение нескольких лет после своей отставки Владимир Фалилеев получал денежные суммы от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового. В частности, Яровой отдал несколько миллионов рублей на строительство дома в Иркутской области для сына прокурора, ремонта личного автомобиля Фалилеева и лечение его дочери в ФРГ. Всего могло быть передано 10,9 миллиона рублей.
Взамен Владимир Фалилеев закрывал глаза на возможные нарушения со стороны Олега Ярового и в рамках служебных полномочий прекратил проверку в отношении одной из подконтрольных предпринимателю организаций. Также он осуществлял негласное покровительство над компаниями Ярового. Однако сам экс-прокурор отверг все обвинения, поскольку Олег Яровой якобы мог оговорить сам себя.
Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года по обвинению во взяточничестве. Экс-силовик мог «кормиться» не только от Олега Ярового, но и от представителей криминалитета, связанных с ТЦ на Гусинобродском шоссе. В рамках следствия обвиняемый уже лишился служебного жилья.