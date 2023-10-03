Социальный контракт для малоимущих в Новосибирске в 2024 году

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
С его помощью местные жители начинают развивать собственное дело, проходят обучение и устраиваются на работу. Какие еще условия предлагает социальный контракт для малоимущих в 2024 году, читайте в нашей статье.
Прежде всего надо отметить, что помощь на основе социального контракта оказывается в Новосибирской области еще с 2010 года. За все время на реализацию данного проекта было заключено почти 29 тысяч контрактов. Но с 2021 года программа соцконтракта получила федеральное софинансирование. В 2022 году общий объем финансирования по социальному контракту — 846,5 млн рублей.
«Министерством проработаны новые направления, которые будут востребованы как среди сельских, так и среди городских жителей. Речь идет об обучении, профессиональном переобучении другой профессии, повышении квалификации и помощи при трудоустройстве. Для людей, решивших начать собственное дело, — помощь в организации индивидуального предпринимательства», — отметили сотрудники Министерства труда и социального развития региона.
Социальный контракт предлагает гражданам с низкими доходами, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию помощь и содействие. Однако государство не просто поддерживает выплатами малоимущего гражданина, а берет с него обязательство осуществить мероприятия, направленные на выход из финансового кризиса, на увеличение заработка. В случае невыполнения заявителем условий контракта будут применены штрафы и другие санкции.
Кто имеет право воспользоваться помощью соцконтракта? Все граждане, семьи которых имеют средний доход ниже прожиточного минимума, рассчитанного в регионе. Напомним, в Новосибирской области это сегодня 16 054 рублей (для трудоспособного населения), а в 2024 году сумма составит 16 696 рублей. В категорию адресатов госпомощи входят одиноко проживающие граждане, малоимущие многодетные семьи, родители или опекуны, которые в одиночку воспитывают ребенка или нескольких детей, и другие. Также необходимо, чтобы заявитель и его семья несколько лет проживали на территории Новосибирской области.
Прежде всего необходимо написать заявление на социальный контракт, в котором нужно указать все персональные данные, состав семьи, сообщить о выбранном направлении в рамках контракта.
В основной пакет документов, помимо заявления, входят:
Согласно контракту, малоимущий гражданин может выбрать одно из направлений, в ходе реализации которого он обязуется в установленные сроки увеличить свои доходы и поправить материальное положение.
Первое, о чем идет речь, — это поиски работы. Для этого гражданину нужно быть зарегистрированным на бирже труда и получить статус безработного.
«Заключившим социальный контракт центры занятости подберут подходящий вариант трудоустройства, а также подготовят к успешному собеседованию с работодателем. В течение одного месяца до трудоустройства и трех месяцев после заключения трудового договора в 2024 году предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 16 696 рублей в месяц», — рассказали в министерстве труда и соцразвития региона.
Второе — это открытие и развитие собственного бизнес-проекта. Под это направление заявителю единоразово выплачивается определенная сумма — до 350 тысяч рублей. Средств, как показывает практика, вполне хватает на первых порах для организации своего маленького дела — открытия мастерской, мелкой торговой точки, кабинета ногтевого сервиса и других видов услуг. Заранее нужно зарегистрироваться в налоговой системе РФ посредством приложения «Мой налог», выбрав либо статус ИП (индивидуальный предприниматель), либо самозанятого.
В рамках третьего направления гражданин обязуется открыть и развить личное подсобное хозяйство. Речь идет как об аренде земельного участка под выращивание плодоовощной продукции, так и о разведении живности. На основании соцконтракта заявителю будет единовременно оказана помощь в размере не более 200 тысяч рублей.
И еще одно направление, в рамках которого малоимущие граждане могут получать пособие в рамках соцконтракта, — трудная финансовая ситуация, когда деньги нужны на самые необходимые товары, вещи, продукты. После заключения соглашения заявителю определенный период выплачивается денежная помощь.
Граждане, заключившие социальный контракт по направлению «Поиск работы», будут получать пособие в 2024 году в размере 16 696 руб. в течение месяца после подписания соцконтракта. Такая же сумма положена им ежемесячно на протяжении трех месяцев с момента устройства на новую работу (с момента заключения трудового договора).
В рамках этого же направления граждане могут пройти и профобучение. При этом стоимость курса не должна превышать 30 тысяч рублей, тогда он будет оплачен согласно условиям контракта. В период учебы (но на срок не более трех месяцев) заявителю положена ежемесячная выплата в 8 348 рублей. Приоритет в реализации направления отдается семьям с детьми.
На развитие предпринимательской деятельности заявитель по условиям контракта получает (https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-novosibirske-uvelichili-summu-sotsialnogo-kontrakta-na-otkrytie-sobstvennogo-dela/) единоразово до 350 тысяч рублей. А на ведение собственного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Выплата зависит от предоставленной сметы и бизнес-плана.
Граждане, которые заключают контракт с целью преодолеть трудную жизненную ситуацию, вправе получать в течение 6 месяцев по 16 696 рублей.
Контракт на поиски работы и обучение заключается на срок, не превышающий 9 месяцев. На развитие фермерского и предпринимательского направления — на период в 12 месяцев. И наконец, получение пособия по контракту в рамках преодоления тяжелой материальной ситуации не превышает 6 месяцев.
Оформление соцконтракта происходит в органах соцзащиты. Но отправить заявку можно как напрямую в ведомство, так и при помощи МФЦ или портала госуслуг.
Заявление и пакет документов примут у граждан в любом территориальном Центре социальной защиты населения, куда те относятся по месту жительства. Прием ведется по предварительной записи.
Сотрудники МФЦ окажут всестороннюю помощь гражданам в оформлении заявления на соцконтракт и сборе необходимых документов.
Продвинутым пользователям интернета предлагается подать заявку через портал госуслуг, предварительно зарегистрировавшись. В каталог услуг уже внесена опция «Заключение социального контракта».