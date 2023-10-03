Социальный контракт для малоимущих в Новосибирске в 2024 году

Кто имеет право воспользоваться помощью соцконтракта? Все граждане, семьи которых имеют средний доход ниже прожиточного минимума, рассчитанного в регионе. Напомним, в Новосибирской области это сегодня 16 054 рублей (для трудоспособного населения), а в 2024 году сумма составит 16 696 рублей. В категорию адресатов госпомощи входят одиноко проживающие граждане, малоимущие многодетные семьи, родители или опекуны, которые в одиночку воспитывают ребенка или нескольких детей, и другие. Также необходимо, чтобы заявитель и его семья несколько лет проживали на территории Новосибирской области.