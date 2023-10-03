Студентов и преподавателей эвакуировали из здания НГУ в Новосибирске — что произошло

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Во время проведения занятий, студенты и преподаватели были вынуждены покинуть здание в результате срабатывания тревожной сигнализации. На месте также дежурили представили МЧС России по Новосибирской области.
Инцидент произошел около 10 часов. Информация о случившемся поступила в редакцию Atas.info.
Как сообщили читатели, это была тренировочная эвакуация из корпусов университета. Студентов заранее уведомляли о предстоящих учениях. Также каждому прислали на электронную почту порядок действий при эвакуации для осведомления.