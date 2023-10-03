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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Студентов эвакуировали из здания

Студентов и преподавателей эвакуировали из здания НГУ в Новосибирске — что произошло

3 октября 2023, 06:22
Фото: atas.info
Студентов эвакуировали из здания

В Новосибирске студентов и преподавателей эвакуировали из здания НГУ

Эвакуация прошла в Новосибирском государственном университете утром 3 октября. Об этом сообщают читатели Atas.info.

Во время проведения занятий, студенты и преподаватели были вынуждены покинуть здание в результате срабатывания тревожной сигнализации. На месте также дежурили представили МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент произошел около 10 часов. Информация о случившемся поступила в редакцию Atas.info.

Как сообщили читатели, это была тренировочная эвакуация из корпусов университета. Студентов заранее уведомляли о предстоящих учениях. Также каждому прислали на электронную почту порядок действий при эвакуации для осведомления.

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#Общество#Образование#Новосибирск#НГУ#МЧС#Студенты#Эмилия Губарева#Эвакуация#Тревога
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