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Отец едва не покалечил дочь

Умственно-отсталого отца задержали под Новосибирском — он ударил дочь об диван

3 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Отец едва не покалечил дочь

В Новосибирской области задержали отца-инвалида после избиения 3-месячной дочки

В Новосибирской области задержали отца, который ударил головой об диван 3-месячную дочь. Подробности сообщают в СУ СК по НСО.

Жителя Баганского района обвиняют в совершении преступления, которое квалифицируется как покушение на убийство.

Согласно версии следствия, в одном из сел Баганского района обвиняемый взял свою малолетнюю дочь и сильно ударил ее о спинку дивана в попытке успокоить. Девочка чудом выжила, а медики оказали ей необходимую помощь.

В настоящее время жизни ребенку ничего не грозит. Отец был задержан, а следователь обратился к суду с просьбой о заключении его под стражу.

Ранее СМИ сообщали, что 24-летний отец имел умственную отсталость. У него инвалидность 2-й степени.

Отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь в Новосибирской области
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