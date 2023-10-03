Умственно-отсталого отца задержали под Новосибирском — он ударил дочь об диван

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Жителя Баганского района обвиняют в совершении преступления, которое квалифицируется как покушение на убийство.
Согласно версии следствия, в одном из сел Баганского района обвиняемый взял свою малолетнюю дочь и сильно ударил ее о спинку дивана в попытке успокоить. Девочка чудом выжила, а медики оказали ей необходимую помощь.
В настоящее время жизни ребенку ничего не грозит. Отец был задержан, а следователь обратился к суду с просьбой о заключении его под стражу.
Ранее СМИ сообщали, что 24-летний отец имел умственную отсталость. У него инвалидность 2-й степени.