В Новосибирске скончался онколог Владимир Войцицкий

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
«С глубоким прискорбием сообщаем, что из жизни ушел профессор Владимир Евгеньевич Войцицкий — заведующий кафедрой онкологии Новосибирского медуниверситета», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».
О причинах смерти новосибирца не сообщается. Дата и место прощания с медиком станут известны позже.
Владимир Войцицкий более тридцати лет проработал в Новосибирском областном диспансере, пройдя путь от простого медика до главного врача. С 2021 года сибиряк совмещал преподавательскую деятельность с работой в Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ имени Мешалкина.