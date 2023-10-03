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Причины смерти неизвестны

В Новосибирске скончался онколог Владимир Войцицкий

3 октября 2023, 08:49
Фото: ВК / Новосибирск скорбит
Причины смерти неизвестны
В Новосибирске умер известный онколог, Заслуженный врач Российской Федерации Владимир Войцицкий. Причины смерти не сообщаются.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что из жизни ушел профессор Владимир Евгеньевич Войцицкий — заведующий кафедрой онкологии Новосибирского медуниверситета», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».

О причинах смерти новосибирца не сообщается. Дата и место прощания с медиком станут известны позже.

Владимир Войцицкий более тридцати лет проработал в Новосибирском областном диспансере, пройдя путь от простого медика до главного врача. С 2021 года сибиряк совмещал преподавательскую деятельность с работой в Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ имени Мешалкина.

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#Медицина#Новосибирск#Врач#Смерть#Александр Ляхов
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