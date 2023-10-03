В Новосибирске скончался онколог Владимир Войцицкий

Владимир Войцицкий более тридцати лет проработал в Новосибирском областном диспансере, пройдя путь от простого медика до главного врача. С 2021 года сибиряк совмещал преподавательскую деятельность с работой в Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ имени Мешалкина.