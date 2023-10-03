«Все лицо исполосовали»: стали известны детали про изрезанную девочку в Оби

Подружка Лена уже задержана, в отношении нее избирается мера пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело, но причины ненависти к подружке пока неясны. Девочка могла комплексовать из-за внешности и поэтому намеревалась изуродовать Катю, которую считала красивее и лучше себя. Так это или нет, предстоит выяснить следствию.