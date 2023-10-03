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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

Девочку всю изрезали ножом

«Все лицо исполосовали»: стали известны детали про изрезанную девочку в Оби

3 октября 2023, 08:21
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Девочку всю изрезали ножом
1 октября в городе Обь произошел конфликт между двумя девочками-подростками. Одна из них могла изрезать подругу канцелярским ножом и оставить умирать в лесу. Сейчас ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело.

Как рассказал «КП-Новосибирск» отец Кати (*имя изменено), девочка отпросилась погулять с подругой Леной (*имя изменено). Подружки должны были находиться на площадке возле дома, но потом ушли в лес. Именно там Лена якобы начала наносить однокласснице удары канцелярским ножом, целясь в лицо.

Позже отцу подростка позвонили из МЧС и сказали, что Катя заблудилась в лесу. Принимавший участие в поисках участковый уполномоченный нашел ребенка, истекающего кровью и обессиленного. Спасаясь бегством, девочка смогла набрать 112, поэтому ее быстро нашли.

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Кате оказали первую помощь, буквально перебинтовав все тело. У несчастной девочки изрезаны в кровь лицо, шея, голова и горло. Чтобы подросток не потеряла сознание, с ней постоянно разговаривали. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, операция в больнице длилась пять часов. Как говорят врачи, состояние школьницы стабильно тяжелое.

Подружка Лена уже задержана, в отношении нее избирается мера пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело, но причины ненависти к подружке пока неясны. Девочка могла комплексовать из-за внешности и поэтому намеревалась изуродовать Катю, которую считала красивее и лучше себя. Так это или нет, предстоит выяснить следствию.

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#Новосибирск#Подростки#Покушение на убийство#Обь#Следствие#Александр Ляхов
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