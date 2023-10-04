Часть новосибирского кинотеатра «Металлист» лишили статуса памятника

Согласно регламенту, в сентябре проект приказа был размещен на ресурсе «Электронная демократия НСО» для общественного обсуждения. Редакции Atas.info достоверно известно как минимум, о трех горожанах, которые направили отрицательные отзывы на предложение ГИООКН. Однако в итоге на этом ресурсе не было опубликовано вообще ни одного отзыва.