Часть новосибирского кинотеатра «Металлист» лишили статуса памятника

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) издала приказ, который вносит изменения в решение, датированное 2019 годом, о включении здания кинотеатра «Металлист» в реестр охраняемых государством строений.
Согласно тексту документа, теперь предметом охраны считается «объемно-планировочное решение и габариты здания в плане на 1934 год (за исключением зрительного зала), фасады (за исключением фасадов зрительного зала), композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов (за исключением зрительного зала)».
Зрительный зал, являющийся неотъемлемой частью первого городского звукового кинотеатра, построенного в стиле конструктивизм в 1934 году, инспекция признала не имеющим никакой исторической ценности.
Согласно регламенту, в сентябре проект приказа был размещен на ресурсе «Электронная демократия НСО» для общественного обсуждения. Редакции Atas.info достоверно известно как минимум, о трех горожанах, которые направили отрицательные отзывы на предложение ГИООКН. Однако в итоге на этом ресурсе не было опубликовано вообще ни одного отзыва.
Вопреки требованию закона, инспекция проигнорировала и официальный запрос, направленный редакцией, с просьбой обосновать предложение о снятии охранного статуса с части исторического здания.
«Макавчик (Елена Макавчик, руководитель ГИООКН, назначенная на пост губернатором Травниковым в декабре 2022, прим. ред.) поставили и тетя послушно подписывает! Мог быть зданием театра „На левом берегу“, к примеру. Куда смотрят правохранители?! 73-ФЗ, указ N 809 выкидывают в урну и продолжают уничтожение историко-культурного наследия Новосибирска. Жесть!», — комментирует сопредседатель новосибирского регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович.
По словам Викторовича, активисты готовят заявление в правоохранительные органы с требованием дать оценку незаконным, на их взгляд, действиям ГИООКН.
Тем временем, инспекция готовит еще одно подобное скандальное решение, предполагающее демонтаж мозаичных работ художника Василия Кирянова, имеющих статус выявленного объекта культурного наследия, с фасада бывшего ДК «Строитель» (сейчас это концертный зал «Евразия», принадлежащий структуре регионального правительства).
Здание кинотеатра «Металлист» принадлежит крупному новосибирскому застройщику, ООО «Новый мир Химметалл». В августе 2018 собственник начал снос строения, освобождая место для возведения многоэтажного жилого комплекса. Это стало одним из крупнейших скандалов в сфере охраны памятников в Новосибирске.
При этом буквально накануне «Металлист» был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, что запрещает владельцу менять архитектурный облик здания. Руководивший в то время ГИООКН Александр Кошелев заявил, что в действиях собственника просматриваются признаки уголовного преступления.
Работы по демонтажу были остановлены, ущерб от частичного разрушения зрительного зала признан некритичным, а строение — подлежащим восстановлению.
Собственник получил предписание о проведении в здании противоаварийных работ, позже звучали заявления о ремонте здания и разработке плана реставрационных работ, однако фактически на сегодняшний день ничего не сделано.