Директор лицея в Бердске прокомментировала смерть ребенка по дороге в школу

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В Бердске 3 октября произошла трагедия — пятиклассник умер по дороге в школу. Директор лицея № 6, где учился мальчик, рассказала НГС о происшествии.
По словам Зои Родиной, ребенка доставили на автомобиле. Вместе с другими детьми он шел пешком до школы. Руководитель школы отметила, что все шли спокойно и без толчков, это подтверждают записи с видеокамер.
Родина подчеркнула, что следователи и эксперты будут разбираться, по какой причине школьник внезапно упал. Свидетели сообщали, что мальчик поскользнулся и ударился головой о бордюр.
Школьник только в этом году поступил в этот лицей. Он перевелся из учебного заведения в селе Лебедевка в Искитимском районе. По словам директора, погибший ребенок был отличным учеником и хорошо воспитанным. Также он занимался хоккеем в клубе «Кристалл».