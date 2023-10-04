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Updated Сегодня, 04:24

Мальчику было 12 лет

Директор лицея в Бердске прокомментировала смерть ребенка по дороге в школу

4 октября 2023, 04:22
Фото: 1MI
Мальчику было 12 лет
Пятиклассник из Бердска погиб по дороге в школу: следователи и судмедэксперты выясняют причину его внезапной смерти.

В Бердске 3 октября произошла трагедия — пятиклассник умер по дороге в школу. Директор лицея № 6, где учился мальчик, рассказала НГС о происшествии.

По словам Зои Родиной, ребенка доставили на автомобиле. Вместе с другими детьми он шел пешком до школы. Руководитель школы отметила, что все шли спокойно и без толчков, это подтверждают записи с видеокамер.

Родина подчеркнула, что следователи и эксперты будут разбираться, по какой причине школьник внезапно упал. Свидетели сообщали, что мальчик поскользнулся и ударился головой о бордюр.

Школьник только в этом году поступил в этот лицей. Он перевелся из учебного заведения в селе Лебедевка в Искитимском районе. По словам директора, погибший ребенок был отличным учеником и хорошо воспитанным. Также он занимался хоккеем в клубе «Кристалл».

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Бердск#Эмилия Губарева
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