Директор лицея в Бердске прокомментировала смерть ребенка по дороге в школу

Школьник только в этом году поступил в этот лицей. Он перевелся из учебного заведения в селе Лебедевка в Искитимском районе. По словам директора, погибший ребенок был отличным учеником и хорошо воспитанным. Также он занимался хоккеем в клубе «Кристалл».