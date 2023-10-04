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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Подрядчик для реконструкции фонтана "Мишка" уже определен

Названа дата открытия после реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

4 октября 2023, 06:15
Фото: atas.info
Подрядчик для реконструкции фонтана "Мишка" уже определен
В мэрии заявляют, что переносить завершение работ в зеленой зоне на следующий год не будут

В среду, 4 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что все работы по реконструкции Первомайского сквера будут завершены к 15 октября. По словам главы муниципалитета, в ближайшие дни будет завершена укладка плитки на дорожках и асфальта по периметру. Приобретены все чугунные ограждения и после ремонта бетонных оснований начнется их установка.

«Последний вопрос, который сдвинулся с мертвой точки и долгое время не продвигался — определение подрядчика по ремонту фонтана „Мишка“. Но, как докладывают, проблема эта тоже решена. Поэтому у нас сомнений, что в установленные сроки будет введен сквер в действие», — сказал Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами.
Вот так сейчас выглядит Первомайский сквер
Видео: atas.info

В понедельник, 2 октября, мэрия частично открыла сквер для пешеходов, после чего горожане начали массово жаловаться на грязь и незавершенное благоустройство зеленой зоны. На следующий день, 3 октября, сквер, больше похожий сегодня на стройплощадку, был снова закрыт.

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#Видео#Новосибирск#Благоустройство#Открытие#Первомайский сквер
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