Названа дата открытия после реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

В среду, 4 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что все работы по реконструкции Первомайского сквера будут завершены к 15 октября. По словам главы муниципалитета, в ближайшие дни будет завершена укладка плитки на дорожках и асфальта по периметру. Приобретены все чугунные ограждения и после ремонта бетонных оснований начнется их установка.