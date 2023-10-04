Названа дата открытия после реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В среду, 4 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что все работы по реконструкции Первомайского сквера будут завершены к 15 октября. По словам главы муниципалитета, в ближайшие дни будет завершена укладка плитки на дорожках и асфальта по периметру. Приобретены все чугунные ограждения и после ремонта бетонных оснований начнется их установка.
«Последний вопрос, который сдвинулся с мертвой точки и долгое время не продвигался — определение подрядчика по ремонту фонтана „Мишка“. Но, как докладывают, проблема эта тоже решена. Поэтому у нас сомнений, что в установленные сроки будет введен сквер в действие», — сказал Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами.