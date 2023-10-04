Новосибирские эксперты дали прогноз по стоимости бензина осенью 2023 года

Эксперт полагает, что правительство страны разработает новые правила для топливного рынка до конца года, и именно от них будет зависеть будущая цена на топливо. По данным Новосибирскстата, с начала года до сентября 2023 года цена на литр дизеля выросла более чем на 6 рублей (с 62,51 до 68,81 рубля), а на АИ-95 — почти на 9 рублей (с 49,02 до 57,91 рубля), пишет BFM-Новосибирск.