Новосибирские эксперты дали прогноз по стоимости бензина осенью 2023 года

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Согласно сообщению вице-премьера Александра Новака на конференции клуба «Валдай», биржевая стоимость дизельного топлива снизилась примерно на 20% за период с момента введения запрета на экспорт. Однако, на розничном рынке пока нет заметных изменений, и некоторые участники рынка сомневаются в их возможности.
Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких отметил, что многие заправочные станции уже годы подряд вынуждены работать в убыток из-за постоянного роста оптовых цен на топливо. Он также отметил, что компании продолжали закупать дизтопливо и бензин по высоким оптовым ценам, именно их и продавали. Лацких считает, что в ближайшие две недели можно ожидать стабилизации цен и их снижения, но не на 20% или больше, как некоторые предполагают.
Эксперт полагает, что правительство страны разработает новые правила для топливного рынка до конца года, и именно от них будет зависеть будущая цена на топливо. По данным Новосибирскстата, с начала года до сентября 2023 года цена на литр дизеля выросла более чем на 6 рублей (с 62,51 до 68,81 рубля), а на АИ-95 — почти на 9 рублей (с 49,02 до 57,91 рубля), пишет BFM-Новосибирск.