Новосибирские судьи не вернули академику Асееву дорогой коттедж за 45 млн рублей

Согласно приговору Советского районного суда Новосибирска, Александра Асеева осудили на четыре года условно и назначили штраф в размере 500 000 рублей. Была доказана фиктивная регистрация коттеджа на территории Академгородка в собственность дочери ученого. Таким образом, новосибирец воспользовался своим служебным положением и присвоил себе недвижимость стоимостью 45 миллионов рублей.