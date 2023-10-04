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Коттедж передали государству

Новосибирские судьи не вернули академику Асееву дорогой коттедж за 45 млн рублей

4 октября 2023, 09:44
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Коттедж передали государству
В Новосибирске оставили без внимания апелляцию экс-председателя СО РАН академика Александра Асеева. Он был осужден за мошенничество с недвижимостью.
«Сегодня в соответствии с позицией прокурора определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — указано в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
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Согласно приговору Советского районного суда Новосибирска, Александра Асеева осудили на четыре года условно и назначили штраф в размере 500 000 рублей. Была доказана фиктивная регистрация коттеджа на территории Академгородка в собственность дочери ученого. Таким образом, новосибирец воспользовался своим служебным положением и присвоил себе недвижимость стоимостью 45 миллионов рублей.

Сам коттедж передали в собственность государства. Однако Александр Асеев не согласился с приговором и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.

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#Новосибирск#Суд#Апелляция#Мошенничество#Прокуратура#Александр Ляхов
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