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Новосибирец пытался запустить дрон возле СГК

Новосибирца дважды поймали при запуске дрона на «Мальдивах»

4 октября 2023, 13:10
Фото: ВК / АБ ГВАРДИЯ
Новосибирец пытался запустить дрон возле СГК
В Новосибирске любитель дронов дважды путался запустить аппарат возле золоотвала СГК. Однако нарушитель попал под прицел охранных структур.
«Дважды за неделю сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на объекте с установленными антитеррористическими требованиями задерживался подозрительный молодой человек», — сообщается в паблике организации в социальной сети «ВКонтакте».

Юноша пытался запустить квадрокоптер в месте, известном горожанам как «Новосибирские Мальдивы». В первый раз возле золоотвала СГК молодой новосибирец оказался в минувшее воскресенье. Сотрудники охраны задержали на въезде бордовый «Форд», найдя при досмотре беспилотник. Узнав об этом, охранники незамедлительно вызвали Росгвардию.

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Однако юноша не отчаялся и решил попытать счастья 3 октября. Утром охрана заметила уже знакомый автомобиль и кинулась на перехват. Когда парня спросили, зачем нужен запуск дрона над золоотвалом, тот сослался на задание начальства. Не поверив незваному гостю, охранники прогнали его с территории объекта.

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#Новосибирск#Росгвардия#Охрана#Дрон#Александр Ляхов
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