Новосибирца дважды поймали при запуске дрона на «Мальдивах»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
«Дважды за неделю сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на объекте с установленными антитеррористическими требованиями задерживался подозрительный молодой человек», — сообщается в паблике организации в социальной сети «ВКонтакте».
Юноша пытался запустить квадрокоптер в месте, известном горожанам как «Новосибирские Мальдивы». В первый раз возле золоотвала СГК молодой новосибирец оказался в минувшее воскресенье. Сотрудники охраны задержали на въезде бордовый «Форд», найдя при досмотре беспилотник. Узнав об этом, охранники незамедлительно вызвали Росгвардию.
Однако юноша не отчаялся и решил попытать счастья 3 октября. Утром охрана заметила уже знакомый автомобиль и кинулась на перехват. Когда парня спросили, зачем нужен запуск дрона над золоотвалом, тот сослался на задание начальства. Не поверив незваному гостю, охранники прогнали его с территории объекта.