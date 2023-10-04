Новосибирца дважды поймали при запуске дрона на «Мальдивах»

Однако юноша не отчаялся и решил попытать счастья 3 октября. Утром охрана заметила уже знакомый автомобиль и кинулась на перехват. Когда парня спросили, зачем нужен запуск дрона над золоотвалом, тот сослался на задание начальства. Не поверив незваному гостю, охранники прогнали его с территории объекта.