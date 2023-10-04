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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Октябрь в Новосибирске будет нестабильным

Новосибирцев ожидают холодные ночи в октябре

4 октября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Октябрь в Новосибирске будет нестабильным

В Новосибирске октябрь будет нестабильным по погоде

В Новосибирске октябрь будет весьма нестабильным по погодным условиям. Особенно морозными ожидаются ночи.
«В первой декаде октября ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Ночью от -2., местами -4…-9 градусов», — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

При этом октябрьские деньки ожидаются весьма теплыми, новосибирцам обещают до +21 градуса. Во второй половине месяца днем слегка похолодает до +17 градусов, ночью сохранятся заморозки до -9 градусов.

Ближе к концу октября слегка распогодится до +14 градусов, ночью немного потеплеет до +5. Однако одновременно с этим зарядят дожди и мокрый снег.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Синоптики#Александр Ляхов
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