Новосибирцев ожидают холодные ночи в октябре

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
«В первой декаде октября ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Ночью от -2., местами -4…-9 градусов», — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
При этом октябрьские деньки ожидаются весьма теплыми, новосибирцам обещают до +21 градуса. Во второй половине месяца днем слегка похолодает до +17 градусов, ночью сохранятся заморозки до -9 градусов.
Ближе к концу октября слегка распогодится до +14 градусов, ночью немного потеплеет до +5. Однако одновременно с этим зарядят дожди и мокрый снег.