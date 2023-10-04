О судьбе пляжа «Наутилус» высказался мэр Новосибирска

В мэрии Новосибирска намерены создать рекреационную зеленую зону на берегу Оби, по другую сторону Октябрьского моста от парка «Арена». Такое решение власти приняли после заявлений городских депутатов о необходимости вернуть этот участок из зоны возможной коммерческой застройки обратно в зону зеленых насаждений, как это было до 2021 года.