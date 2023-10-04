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Пляж закрыт уже два года

О судьбе пляжа «Наутилус» высказался мэр Новосибирска

4 октября 2023, 06:51
Фото: atas.info
Пляж закрыт уже два года
После запрета строительства в прибрежной зоне городские власти задумались о возобновлении работы пляжа «Наутилус»

В мэрии Новосибирска намерены создать рекреационную зеленую зону на берегу Оби, по другую сторону Октябрьского моста от парка «Арена». Такое решение власти приняли после заявлений городских депутатов о необходимости вернуть этот участок из зоны возможной коммерческой застройки обратно в зону зеленых насаждений, как это было до 2021 года.

«Можно будет говорить о возвращении в перспективе пляжа на это место. Это тоже обсуждается», — заявил мэр Анатолий Локоть в среду, 4 октября, в ходе онлайн-общения с журналистами.

Главный городской пляж в центре Новосибирска — «Наутилус» был закрыт уже два лета из-за строительства поблизости ледового стадиона «Сибирь-Арена». Тем временем, мэрия изменила зонирование территории от улицы Стартовой до пляжа «Наутилус». Ранее участок был предоставлен в аренду, как парковая зона. Но по заявлению ООО «Слип-Транс-Сервис» зонирование изменилось на «гостиничное обслуживание».

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#Новосибирск#Мэрия#Зеленая зона#Пляж
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