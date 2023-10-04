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На улице образовался большой затор

Огромная пробка образовалась на Большевистской в Новосибирске — врезалась фура

4 октября 2023, 09:21
Фото: АСТ-54
На улице образовался большой затор

В Новосибирске на Большевистской образовалась пробка из-за ДТП с фурой

Огромная пробка образовалась на Большевистской улице в Новосибирске из-за ДТП с фурой, которая зацепила легковой автомобиль.

Огромный затор образовался на Большевистской улице из-за аварии с грузовиком. Свидетели сообщили об этом инциденте в соцсетях.

ДТП произошло днем в среду, 4 октября. Водитель фуры задел легковой автомобиль при повороте возле дома № 48. В результате происшествия движение в сторону Академгородка было полностью перекрыто.

Фотографии с места аварии были опубликованы в группе «АСТ-54». На онлайн-картах данная улица отмечена красным цветом. В ГИБДД аварию не прокомментировали.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Эмилия Губарева
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