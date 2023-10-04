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Оплатить парковку стало труднее

Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций

4 октября 2023, 03:24
Фото: 1MI
Оплатить парковку стало труднее
Из-за санкций ЕС французская компания Flowbird S.A.S., которая обслуживала паркоматы на муниципальных платных парковках в Новосибирске, перестала предоставлять свои услуги, поэтому водителям теперь приходится оплачивать парковку через другие способы.

В Новосибирске некоторые паркоматы больше не работают из-за санкций. По информации, полученной от мэрии, эти устройства перестали функционировать с 3 октября. Ранее был заключен контракт с французской компанией Flowbird S.A.S., которая занимается созданием систем управления платными парковками и разрабатывает паркоматы Parkeon Strada Pal. Однако из-за санкций Европейского союза они больше не обслуживают клиентов в России и не предоставляют лицензионное программное обеспечение на территории страны.

Сейчас оплатить парковку через данные паркоматы на муниципальных платных парковках стало невозможно, пишет НГС. Водителям предлагается использовать другие способы оплаты: отправить смс на номер, оплатить на сайте parking-54 ru или через мобильное приложение «Горпарковки».

Касательно конкретных адресов, где располагаются эти парковки, это следующие места: Красный проспект, 18, Красный проспект, 38, Красный проспект, 25, Красный проспект, 65, Красный проспект, 66, Красный проспект, 68, Красный проспект, 77, Красный проспект, 86, Красный проспект, 90, Красный проспект, 159.

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#Транспорт#Новосибирск#Санкции#Мэрия#Парковка#Эмилия Губарева#Паркоматы
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