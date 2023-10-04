Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций

В Новосибирске некоторые паркоматы больше не работают из-за санкций. По информации, полученной от мэрии, эти устройства перестали функционировать с 3 октября. Ранее был заключен контракт с французской компанией Flowbird S.A.S., которая занимается созданием систем управления платными парковками и разрабатывает паркоматы Parkeon Strada Pal. Однако из-за санкций Европейского союза они больше не обслуживают клиентов в России и не предоставляют лицензионное программное обеспечение на территории страны.