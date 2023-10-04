Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском

Свидетельница убийства ребёнка в 2003 году рассказала, что Александр Кужилов совершил своё преступление в деревне Журавка. Он привлек внимание 8-летней девочки и затем изнасиловал её и повесил на шнурке в старой школе, пишет Сиб.фм. В тот же день педофила арестовали. Прошло 20 лет, и он вышел на свободу, вернувшись в родной посёлок Чистоозёрный.