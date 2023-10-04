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Уголовник вышел на свободу

Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском

4 октября 2023, 05:03
Фото: Midjourney
Уголовник вышел на свободу
Педофил, убивший девочку 20 лет назад, вышел на свободу в Новосибирской области: жители поселка в настоящем ужасе.

В Новосибирской области в посёлке Чистоозёрный выход из тюрьмы Александра Кужилова, который отбыл 20-летнее наказание за изнасилование и убийство 8-летней девочки вызвал настоящее волнение у местных жителей. Люди беспокоятся о безопасности своих детей. Глава района Александр Аппель подтвердил информацию о выходе педофила на свободу и сообщил, что полиция следит за ним.

Свидетельница убийства ребёнка в 2003 году рассказала, что Александр Кужилов совершил своё преступление в деревне Журавка. Он привлек внимание 8-летней девочки и затем изнасиловал её и повесил на шнурке в старой школе, пишет Сиб.фм. В тот же день педофила арестовали. Прошло 20 лет, и он вышел на свободу, вернувшись в родной посёлок Чистоозёрный.

Местные жители бдительно следят за убийцей, опасаясь за своих детей. Некоторые якобы даже видели его в парке, когда тот прятался в кустах. В настоящее время Александр Кужилов находится под административным надзором, который продлится 8 лет.

Ему запрещено покидать дом после 22:00 и до 6:00, покидать район Чистоозёрный, посещать учреждения образования, где есть несовершеннолетние. Также ему запрещено присутствовать на массовых мероприятиях с детьми.

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