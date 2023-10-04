Пенсионерам в Новосибирске разрешили продавать урожай в супермаркетах

Суть проекта заключается в том, что пенсионеры могут выставить свои урожаи и заготовки на специально выделенной полке в каждом супермаркете сети. Любой житель города может приобрести эти товары. Чтобы купить продукты, деньги важно перевести на карту, номер которой указал продавец на товаре.