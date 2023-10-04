Пенсионерам в Новосибирске разрешили продавать урожай в супермаркетах

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Пенсионерам разрешили продавать свои дачные продукты в супермаркетах Новосибирска. Одна из сетей магазинов, под названием «Жизньмарт», ввела новый проект под названием «фермерская полка».
Суть проекта заключается в том, что пенсионеры могут выставить свои урожаи и заготовки на специально выделенной полке в каждом супермаркете сети. Любой житель города может приобрести эти товары. Чтобы купить продукты, деньги важно перевести на карту, номер которой указал продавец на товаре.
При этом сеть магазинов не будет брать проценты от продаж. Сеть «Жизньмарт» уже работает в Новосибирске несколько месяцев и имеет пять точек в городе. Об этом сообщают «Новосибирские новости».