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Пенсионеры могут продавать овощи

Пенсионерам в Новосибирске разрешили продавать урожай в супермаркетах

4 октября 2023, 03:54
Фото: 1MI
Пенсионеры могут продавать овощи
Сеть продуктовых магазинов в Новосибирске выделила специальную «фермерскую полку», где пенсионеры могут выставить на продажу свой дачный урожай и заготовки, при этом магазин не берет проценты от продаж.

Пенсионерам разрешили продавать свои дачные продукты в супермаркетах Новосибирска. Одна из сетей магазинов, под названием «Жизньмарт», ввела новый проект под названием «фермерская полка».

Суть проекта заключается в том, что пенсионеры могут выставить свои урожаи и заготовки на специально выделенной полке в каждом супермаркете сети. Любой житель города может приобрести эти товары. Чтобы купить продукты, деньги важно перевести на карту, номер которой указал продавец на товаре.

При этом сеть магазинов не будет брать проценты от продаж. Сеть «Жизньмарт» уже работает в Новосибирске несколько месяцев и имеет пять точек в городе. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

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#Новосибирск#Продукты#Продажа#Пенсионеры#Эмилия Губарева#Супермаркет
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