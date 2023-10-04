«Позавидовала красоте»: тетя изрезанной в Оби девочки назвала причину содеянного

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
«В полиции она [нападавшая] заявила, что моя племянница ее красивее. Возможно, красоте позавидовала», — рассказала женщина Сиб.фм.
При этом девочки учились в одном классе и были подружками. 1 октября школьницы пошли в лес, где старшая из них — четырнадцатилетний подросток — могла напасть на одноклассницу и изрезать ей лицо, шею и руки канцелярским ножом. Однако пострадавшая смогла убежать и вызвать помощь.
В региональных СМИ утверждается, что девочка не просто резала подругу, но могла наслаждаться ее страданиями и слизывать кровь. Муссируются и слухи о неоднозначных косплеях подростка. В связи с этим ее направили на психиатрическое освидетельствование.
Кроме того, инцидент находится на контроле прокуратуры. В ведомстве дадут оценку исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.