«Позавидовала красоте»: тетя изрезанной в Оби девочки назвала причину содеянного

При этом девочки учились в одном классе и были подружками. 1 октября школьницы пошли в лес, где старшая из них — четырнадцатилетний подросток — могла напасть на одноклассницу и изрезать ей лицо, шею и руки канцелярским ножом. Однако пострадавшая смогла убежать и вызвать помощь.