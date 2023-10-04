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Девочка могла позавидовать красоте подружки

«Позавидовала красоте»: тетя изрезанной в Оби девочки назвала причину содеянного

4 октября 2023, 12:32
Фото: 1MI
Девочка могла позавидовать красоте подружки
В Новосибирской области уже четыре дня не утихает громкая история о жестоком нападении на тринадцатилетнюю школьницу. Возможная агрессорша и подружка жертвы проходит психиатрическую экспертизу, в отношении нее возбуждено уголовное дело. О возможных мотивах заявила тетя пострадавшей девочки.
«В полиции она [нападавшая] заявила, что моя племянница ее красивее. Возможно, красоте позавидовала», — рассказала женщина Сиб.фм.

При этом девочки учились в одном классе и были подружками. 1 октября школьницы пошли в лес, где старшая из них — четырнадцатилетний подросток — могла напасть на одноклассницу и изрезать ей лицо, шею и руки канцелярским ножом. Однако пострадавшая смогла убежать и вызвать помощь.

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В региональных СМИ утверждается, что девочка не просто резала подругу, но могла наслаждаться ее страданиями и слизывать кровь. Муссируются и слухи о неоднозначных косплеях подростка. В связи с этим ее направили на психиатрическое освидетельствование.

Кроме того, инцидент находится на контроле прокуратуры. В ведомстве дадут оценку исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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#Новосибирск#Подростки#Покушение на убийство#Обь#Подросток#Следствие#Александр Ляхов#Экспертиза
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