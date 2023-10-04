Поздравления педагогов в What’s App: открытки ко Дню учителя

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Многие родители и даже сами школьники стараются поздравлять своих преподавателей в День учителя. Педагоги не обделены вниманием: их заваливают десятками букетов, конфет и подарочных наборов — и это меньшая часть из всех презентов. Особенно много учителя получают открыток в What'sApp. Предлагаем выбрать вариант поздравления для своего педагога.
Открытка с тюльпанами и стихами.
Поздравление на ноутбуке с книгами и букетами.
Открытка с букетом и стихотворением.
Красные розы и стихотворение.
Хризантемы и приятные слова учителю.
Розы и слова благодарности преподавателю.
Учебники и глобус — поздравление учителя.
Открытка учителю с сухими цветами.
Поздравление преподавателю на листке с колокольчиками.
Розовые цветы и колокольчик на День учителя.
Поздравление для учителей на меловой доске.
Картина в День учителя с цветами.
Букет цветов и надпись на доске — открытка на День учителя.
Открытка на День учителя в стиле «Ералаш»
Большое поздравление на День учителя.
Осенняя открытка для педагогов.
Букет алых роз для учителей.
Открытка с цветами на День учителя.
Поздравление преподавателей с праздником.
Картинка с глобусом на День учителя.
Креативное поздравление на День учителя.
Картинка с меловой доской ко Дню учителя.
3D-открытка на День учителя.
Блокнот и жёлтые цветы для преподавателей.
Букет цветов для педагогов.
Открытка для учителей от школьников.
Поздравление учителю на школьной доске.
Листья клена для поздравления учителя.
Осенняя открытка на День учителя.
Креативное поздравление для преподавателя.