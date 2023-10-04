Поздравления педагогов в What’s App: открытки ко Дню учителя

Многие родители и даже сами школьники стараются поздравлять своих преподавателей в День учителя. Педагоги не обделены вниманием: их заваливают десятками букетов, конфет и подарочных наборов — и это меньшая часть из всех презентов. Особенно много учителя получают открыток в What'sApp. Предлагаем выбрать вариант поздравления для своего педагога.