Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

Posted 4 октября, 19:06
Published 4 октября, 19:06
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Результатом встречи стал подписанный меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества компаний.
Главными целями создания этого документа стали: всестороннее развитие железнодорожных перевозок между Россией и Узбекистаном в двустороннем и транзитном сообщении, реализация потенциала действующих и развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров для наращивания объемов международных перевозок грузов с использованием железнодорожной инфраструктуры сторон, развитие и внедрение лучших практик в сфере цифровизации, обмен опытом в области реформирования железнодорожного транспорта, помощь в области обучения и подготовки кадров.
Стороны также обсудили текущее сотрудничество компаний, в частности проекты по развитию железнодорожных транспортных коридоров, взаимодействие в области информационных технологий и цифровизации, а также культурно-гуманитарное сотрудничество и другие вопросы.