Стало известно, кому подражала школьница, изрезавшая подругу в новосибирском лесу

Posted Сегодня, 22:33
Published Сегодня, 22:33
Modified Сегодня, 22:36
Updated Сегодня, 22:36
Так, ее любимым персонажем была, судя по всему, леди Димитреску, которая пьет человеческую кровь. Отметим, в СМИ также проходила информация, что школьница могла наслаждаться своими садистскими действиями. Источник Сиб. фм утверждает, что она слизывала кровь с лица и тела своей подруги, которую исполосовала канцелярским ножом.
Сейчас подросток проходит обследование в психиатрической больнице. Если ее все-таки признают вменяемой, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Инцидент произошел 1 октября в лесу, куда обе подружки отправились на прогулку. Затем одна девочка напала на другую и нанесла ей многочисленные порезы канцелярским ножом. Раненая девочка сумела вырваться и набрала экстренный вызов, за ней приехали спасатели. Потерпевшую госпитализировали, врачи оперировали ее несколько часов.