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Published Сегодня, 22:33

Modified Сегодня, 22:36

Updated Сегодня, 22:36

Стало известно, кому подражала школьница, изрезавшая подругу в новосибирском лесу

Стало известно, кому подражала школьница, изрезавшая подругу в новосибирском лесу

3 октября 2023, 22:33
Фото: 1MI
В соцсетях у 14-летнего подростка из Оби обнаружили много косплеев на аниме-убийц, выяснила КП.

Так, ее любимым персонажем была, судя по всему, леди Димитреску, которая пьет человеческую кровь. Отметим, в СМИ также проходила информация, что школьница могла наслаждаться своими садистскими действиями. Источник Сиб. фм утверждает, что она слизывала кровь с лица и тела своей подруги, которую исполосовала канцелярским ножом.

Сейчас подросток проходит обследование в психиатрической больнице. Если ее все-таки признают вменяемой, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел 1 октября в лесу, куда обе подружки отправились на прогулку. Затем одна девочка напала на другую и нанесла ей многочисленные порезы канцелярским ножом. Раненая девочка сумела вырваться и набрала экстренный вызов, за ней приехали спасатели. Потерпевшую госпитализировали, врачи оперировали ее несколько часов.

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#Происшествия#Новосибирск#Лес#Соцсети#Подросток#Кровь#Косплей#Аниме-убийцы#Леди Димитреску#Садизм
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