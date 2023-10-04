Стало известно, кому подражала школьница, изрезавшая подругу в новосибирском лесу

Так, ее любимым персонажем была, судя по всему, леди Димитреску, которая пьет человеческую кровь. Отметим, в СМИ также проходила информация, что школьница могла наслаждаться своими садистскими действиями. Источник Сиб. фм утверждает, что она слизывала кровь с лица и тела своей подруги, которую исполосовала канцелярским ножом.