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Posted 4 октября 2023, 10:11

Published 4 октября 2023, 10:11

Modified 4 октября 2023, 10:13

Updated 4 октября 2023, 10:13

Девочка пострадала

В Новосибирской области арестовали отца, ударившего об диван 3-месячную дочь

4 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI. Девочка пострадала
В Новосибирской области арестовали отца, который избил свою 3-месячную дочь: теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

В Карасукском районе был арестован 24-летний Александр Заборский, житель Багана. Умственно-отсталый отец трехмесячной дочери подозревается в попытке убийства.

Согласно версии следствия, молодой человек пытался успокоить ребенка перед сном, но девочка продолжала плакать и капризничала. В результате отец несколько раз ударил младенца о спинку дивана.

Благодаря своевременной медицинской помощи, ребенка удалось спасти. Однако, так как это особо тяжкое преступление, Александр проведет два месяца в СИЗО. Максимальное наказание для горе-отца может составить до 20 лет лишения свободы.

Умственно-отсталого отца задержали под Новосибирском — он ударил дочь об диван
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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Арест
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