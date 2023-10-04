В Новосибирске начался суд над экс-гендиректорами «Тяжстанкогидропресса»

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В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тяжстанкогидропресс». Под обвинением находятся Виктор Арановский и Николай Степакин. На этапе предварительного следствия был наложен арест на имущество Арановского и Степакина общей стоимостью свыше 750 миллионов рублей.
В ходе заседания подсудимые Арановский и Степакин не признали свою вину. Судебное заседание в итоге было отложено до 11 октября 2023 года для проведения допроса представителей потерпевших.
Напомним, что в середине февраля 2022 года Степакин и Арановский были арестованы. Первому назначили домашний арест, второму запрет на определенные действия.
Правоохранительные органы считают, что в период с 2016 по 2020 годы Степакин и Арановский заключали сделки по отчуждению имущества завода без согласия акционеров и членов Совета директоров. При этом цены были намеренно занижены.
Как результат, из состава ПАО «Тяжстанкогидропресс» вывели здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью, принадлежавшего заводу. Общая сумма этих сделок составила более 200 млн рублей, сообщала ранее пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.