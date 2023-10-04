ЗАГС опубликовал статистику смертности за сентябрь в Новосибирской области

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику о смертности в сентябре. По новым данным, в сентябре 2023 года в Новосибирской области количество умерших превысило количество новорожденных. В течение этого месяца появились на свет 2 126 детей, в то время как скончались 2 779 человек.