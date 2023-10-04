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Смертность превысила рождаемость

ЗАГС опубликовал статистику смертности за сентябрь в Новосибирской области

4 октября 2023, 01:48
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Смертность превысила рождаемость

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость в сентябре

В сентябре 2023 года в Новосибирской области зафиксировано преобладание смертности над рождаемостью: за месяц родилось 2126 детей, в то время как скончались 2779 человек.

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику о смертности в сентябре. По новым данным, в сентябре 2023 года в Новосибирской области количество умерших превысило количество новорожденных. В течение этого месяца появились на свет 2 126 детей, в то время как скончались 2 779 человек.

Заметно, что показатели смертности в сентябре сравнялись с показателями августа. В прошлом месяце ушли из жизни 3 144 человека, а число новых рождений составило 2 112.

Анализируя данные за весь год, с января 2023 года до сентября в Новосибирской области скончались 26 303 человека, а родилось 19 819 детей.

ЗАГС сообщил статистику смертности в Новосибирской области за август 2023
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Загс#Эмилия Губарева#Рождаемость#Смертность
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