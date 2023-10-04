Жалобы на отсутствие отопления прокомментировал мэр Новосибирска

Разворот системы теплоснабжения в Новосибирске идет по утвержденному графику, на текущий момент отопление подано более чем в 90% квартир, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в среду, 4 октября. Жалобы горожан на холодные батареи он назвал «некоторыми сбоями».