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Батареи потеплели почти во всех домах Новосибирска

Жалобы на отсутствие отопления прокомментировал мэр Новосибирска

4 октября 2023, 05:54
Фото: 1MI
Батареи потеплели почти во всех домах Новосибирска
По словам главы муниципалитета, тепло в жилые дома подается по графику, а аварии на трубопроводах Анатолий Локоть назвал «локальными неисправностями»

Разворот системы теплоснабжения в Новосибирске идет по утвержденному графику, на текущий момент отопление подано более чем в 90% квартир, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в среду, 4 октября. Жалобы горожан на холодные батареи он назвал «некоторыми сбоями».

Порывы теплотрасс зафиксированы в Дзержинском, на Затулинском жилмассиве и Расточке в Кировском районе, без отопления остаются дома на улицах Бориса Богаткова и Тургенева в Октябрьском районе, на улице Серафимовича в Ленинском районе.

«Как правило, это локальные неисправности, которые устраняются в течение суток, и тепло должно подаваться», — заявил мэр.

По словам Локтя, до квартир тепло может не доходить из-за проблем с внутридомовыми коммуникациями, поэтому в первую очередь на отсутствие отопления нужно жаловаться в управляющую компанию.

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#Новосибирск#Отопление#Аварии#Трубопровод
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