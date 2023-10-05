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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Теперь беременные отмечают свой праздник

День беременных начнут отмечать в Новосибирске

5 октября 2023, 09:49
Фото: 1MI
Теперь беременные отмечают свой праздник
В России появился новый праздник — День беременных, который будет отмечаться два раза в год.

В Новосибирске впервые празднуют новую праздничную дату — День беременных. Он будет отмечаться дважды.

Впервые День беременных был проведен в 2022 году в 16 регионах страны. А в 2023 году он получил статус всероссийского праздника. Теперь женщины, находящиеся в периоде беременности, смогут отметить этот значимый день.

Из-за того, что беременность продолжается 9 месяцев, праздник будет отмечаться два раза в год: 7 октября и 7 апреля. Это позволит всем будущим мамам встретить этот важный этап в своей жизни.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Праздник#Беременные#Эмилия Губарева
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