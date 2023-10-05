День беременных начнут отмечать в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Новосибирске впервые празднуют новую праздничную дату — День беременных. Он будет отмечаться дважды.
Впервые День беременных был проведен в 2022 году в 16 регионах страны. А в 2023 году он получил статус всероссийского праздника. Теперь женщины, находящиеся в периоде беременности, смогут отметить этот значимый день.
Из-за того, что беременность продолжается 9 месяцев, праздник будет отмечаться два раза в год: 7 октября и 7 апреля. Это позволит всем будущим мамам встретить этот важный этап в своей жизни.