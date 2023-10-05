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Updated Сегодня, 02:20

Сейчас ресторан набирает сотрудников

Еще один Rostic's пришел на смену ресторана KFC в Новосибирске

5 октября 2023, 02:18
Фото: Читательница atas.info
Сейчас ресторан набирает сотрудников
На площади Калинина в Новосибирске ресторан KFC заменяют сетью Rostic's: сейчас общепит закрыт, о чем сообщает читательница Atas.info.

Вместо ресторана быстрого питания KFC на площади Калинина в Новосибирске появилась вывеска Rostic's. Как сообщает читательница Atas.info, на месте закрытой точки KFC уже проводятся подготовительные работы для открытия нового заведения, а также идет набор персонала.

Фото: Читательница atas.info

Это стало возможно благодаря покупке в 2022 году 70 ресторанов KFC в России компанией «Смарт Сервис», которая является франчайзи ГК «Фуд-сервис». Владельцы планировали провести ребрендинг и переименовать все рестораны KFC в России в Rostic's.

Первые заведения с новым названием уже открылись в Москве в конце прошлого года. Также несколько ресторанов КФС уже поменяли названия и в Новосибирске, а именно в ТЦ «Аура».

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Ресторан#KFC
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