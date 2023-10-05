Еще один Rostic's пришел на смену ресторана KFC в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Вместо ресторана быстрого питания KFC на площади Калинина в Новосибирске появилась вывеска Rostic's. Как сообщает читательница Atas.info, на месте закрытой точки KFC уже проводятся подготовительные работы для открытия нового заведения, а также идет набор персонала.
Это стало возможно благодаря покупке в 2022 году 70 ресторанов KFC в России компанией «Смарт Сервис», которая является франчайзи ГК «Фуд-сервис». Владельцы планировали провести ребрендинг и переименовать все рестораны KFC в России в Rostic's.
Первые заведения с новым названием уже открылись в Москве в конце прошлого года. Также несколько ресторанов КФС уже поменяли названия и в Новосибирске, а именно в ТЦ «Аура».