Испанские исследователи обнаружили новый вид завропода в окаменелостях

На основе найденных костей ученые не могут точно определить размеры нового вида, однако одна из особей имела позвонки шириной более метра и бедренную кость длиной около двух метров. Это указывает на то, что Garumbatitan morellensis, вероятно, был среднего размера для титанозавров, которые порой достигали гигантских размеров, сравнимых с площадью баскетбольной площадки.