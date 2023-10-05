Испанские исследователи обнаружили новый вид завропода в окаменелостях

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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В процессе раскопок ученые нашли останки нескольких особей, включая большие позвонки, длинные ноги и два почти полных комплекта костей стопы, что является редким находкой для этой группы динозавров.
На основе найденных костей ученые не могут точно определить размеры нового вида, однако одна из особей имела позвонки шириной более метра и бедренную кость длиной около двух метров. Это указывает на то, что Garumbatitan morellensis, вероятно, был среднего размера для титанозавров, которые порой достигали гигантских размеров, сравнимых с площадью баскетбольной площадки.
Самыми крупными известными титанозаврами были Argentinosaurus huinculensis и Patagotitan mayorum, которые, по различным оценкам, весили не менее 70 тонн.