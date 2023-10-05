«Коалиция Новосибирск 2020» выдвинула кандидатов в горсовет — есть ли у них шансы

Михаил Рязанцев, ставший участником предвыборной борьбы на округе №40, известен своей общественной деятельностью. Мужчина является координатором движения «Искалеченный Новосибирск» и давно борется за сохранение «зеленых зон» Новосибирска. В случае избрания депутатом общественник продолжит работу по благоустройству города.