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Кандидаты поборются за вакантные места в горсовете

«Коалиция Новосибирск 2020» выдвинула кандидатов в горсовет — есть ли у них шансы

5 октября 2023, 09:48
Фото: Telegram-канал Коалиция Новосибирск 2020
Кандидаты поборются за вакантные места в горсовете

«Коалиция Новосибирск 2020» выдвинула своих кандидатов в горсовет

Политическое объединение «Коалиция Новосибирск 2020» определилась с кандидатами на дополнительные выборы в городской Совет депутатов. За мандаты поборются Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко.

Как сообщает precedent.tv, кандидаты уже подали документы в избирательную комиссию. Они намерены получить места депутатов в избирательных округах №40 и №49.

Михаил Рязанцев, ставший участником предвыборной борьбы на округе №40, известен своей общественной деятельностью. Мужчина является координатором движения «Искалеченный Новосибирск» и давно борется за сохранение «зеленых зон» Новосибирска. В случае избрания депутатом общественник продолжит работу по благоустройству города.

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На округе №49 в Октябрьском районе «Коалиция» выдвинула Екатерину Терещенко.

Дополнительные выборы в городской совет депутатов назначены на 17 декабря. Два мандата стали вакантными после освобождения от полномочий Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.

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#Новосибирск#Выборы#Александр Ляхов#Кандидаты
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