«Коалиция Новосибирск 2020» выдвинула кандидатов в горсовет — есть ли у них шансы

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Как сообщает precedent.tv, кандидаты уже подали документы в избирательную комиссию. Они намерены получить места депутатов в избирательных округах №40 и №49.
Михаил Рязанцев, ставший участником предвыборной борьбы на округе №40, известен своей общественной деятельностью. Мужчина является координатором движения «Искалеченный Новосибирск» и давно борется за сохранение «зеленых зон» Новосибирска. В случае избрания депутатом общественник продолжит работу по благоустройству города.
На округе №49 в Октябрьском районе «Коалиция» выдвинула Екатерину Терещенко.
Дополнительные выборы в городской совет депутатов назначены на 17 декабря. Два мандата стали вакантными после освобождения от полномочий Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом