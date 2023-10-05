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Кофейни закрылись

Крупная столичная сеть кофеен «Шоколадница» ушла из Новосибирска

5 октября 2023, 06:58
Фото: Midjourney
Кофейни закрылись
Из Новосибирска ушла большая столичная сеть ресторанов «Шоколадница». Кафе больше не отображается на карте 2ГИС и помечено как «временно закрыто».

Ранее в городе было три кофейни «Шоколадница», но сейчас вывески снимаются, что говорит о том, что заведения уже не принадлежат московской сети.

В торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск» пока еще осталась вывеска и логотипы «Шоколадницы», однако баристы подают кофе в обычных стаканчиках или в посуде с логотипом Traveler`s Coffee.

Также «Шоколадница» располагалась в торговых центрах «Аура» и «Сибирский Молл».

Согласно информации на сайте компании, «Шоколадница» является крупнейшей российской сетью ресторанов. В настоящее время у сети работает 255 собственных заведений и еще 137 точек открыты по франчайзингу. Первые кафе «Шоколадница» в Новосибирске открылись в 2007 году.

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