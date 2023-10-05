Мэр Новосибирска прокомментировал высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о словах главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая предложила провести ядерный взрыв над Сибирью. Глава города, который, кстати, имеет образование физика, отметил, что последствия такого взрыва будут ощущаться в течение многих веков.
«Образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет», — прокомментировал Анатолий Локоть во время пресс-конференции с журналистами.
Мэр отметил, что нужно относиться с ответственностью к проблеме наземных термоядерных испытаний.
Напомним, ранее журналистка заявила, что термоядерный взрыв «где-нибудь над Сибирью» не приведëт к катастрофе. В ответ на её слова мэр Новосибирска отметил, что на самом деле последствия могут сказываться не на сотне, а на тысячах лет.