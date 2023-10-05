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Мэр Новосибирска прокомментировал высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

5 октября 2023, 02:19
Слова Маргариты Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о словах главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая предложила провести ядерный взрыв над Сибирью. Глава города, который, кстати, имеет образование физика, отметил, что последствия такого взрыва будут ощущаться в течение многих веков.

«Образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет», — прокомментировал Анатолий Локоть во время пресс-конференции с журналистами.

Мэр отметил, что нужно относиться с ответственностью к проблеме наземных термоядерных испытаний.

Напомним, ранее журналистка заявила, что термоядерный взрыв «где-нибудь над Сибирью» не приведëт к катастрофе. В ответ на её слова мэр Новосибирска отметил, что на самом деле последствия могут сказываться не на сотне, а на тысячах лет.

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