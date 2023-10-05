Мэр Новосибирска прокомментировал высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Напомним, ранее журналистка заявила, что термоядерный взрыв «где-нибудь над Сибирью» не приведëт к катастрофе. В ответ на её слова мэр Новосибирска отметил, что на самом деле последствия могут сказываться не на сотне, а на тысячах лет.