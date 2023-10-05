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Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Новосибирск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Новосибирск

5 октября 2023, 04:36
Фото: structure.mil.ru
Сергей Шойгу, министр обороны РФ, прилетел в Новосибирск для проверки готовности местных заводов к выполнению государственного заказа в области обороны.

4 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу осуществляет рабочую поездку в Центральный военный округ.

По информации от источника Om1 ru, в настоящее время он находится на Новосибирском предприятии по производству приборов. Затем он планирует посетить Новосибирский завод по производству авиационной техники.

В перспективе ожидается проведение совещания, посвященного выполнению заказа на оборонную продукцию. Других подробностей о визите министра нет.

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