Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Новосибирск

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4 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу осуществляет рабочую поездку в Центральный военный округ.
По информации от источника Om1 ru, в настоящее время он находится на Новосибирском предприятии по производству приборов. Затем он планирует посетить Новосибирский завод по производству авиационной техники.
В перспективе ожидается проведение совещания, посвященного выполнению заказа на оборонную продукцию. Других подробностей о визите министра нет.