Названы даты осенних каникул-2023 в Новосибирской области

В Новосибирске осенние каникулы пройдут с 30 октября по 5 ноября. Эти даты рекомендованы Министерством просвещения РФ для всех школ. Зимние каникулы запланированы на период с 30 декабря по 7 января, весенние — с 25 марта по 31 марта, а летние продлятся с 1 июня по 31 августа.