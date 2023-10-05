Названы даты осенних каникул-2023 в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
В Новосибирске осенние каникулы пройдут с 30 октября по 5 ноября. Эти даты рекомендованы Министерством просвещения РФ для всех школ. Зимние каникулы запланированы на период с 30 декабря по 7 января, весенние — с 25 марта по 31 марта, а летние продлятся с 1 июня по 31 августа.
Каждые каникулы должны продолжаться не менее семи дней. Точные даты начала и окончания каникул выбираются школами самостоятельно: даты должны быть опубликованы на их сайтах.
Отдельно стоит отметить, что в ноябре россиян ожидает еще один выходной день — в связи с Днем народного единства, который приходится на субботу, 4 ноября, поэтому понедельник, 6 ноября, будет выходным.