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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Новосибирский арбитраж ограничил действия с земельным участком

Новосибирский арбитраж запретил продавать землю возле гостиницы «Центральная»

5 октября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Новосибирский арбитраж ограничил действия с земельным участком
Арбитражный суд Новосибирской области запретил любые действия с земельным участком на территории гостиницы «Центральная». Это связано с иском региональной прокуратуры к мэрии Новосибирска и владельцам отеля.

Согласно решению, опубликованному на сайте инстанции, запрещается выдача разрешений на строительство, реконструкцию или ввод в эксплуатацию любой недвижимости на земельном участке. Кроме того, нельзя вносить какие-либо кадастровые изменения.

Также в документе определена примерная дата судебного заседания по земельному участку возле «Центральной». Проблему территориальной принадлежности земли планируется рассмотреть в середине ноября.

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Скандал с земельным участком рядом с гостиницей «Центральная» начался весной 2021 года. Администрация города Новосибирска расторгла контракт с компанией, принадлежащей семье Ракшиных по причине нецелевого использования земли. С 2019 года там был создан популярный у местных жителей гастродворик.

Позже выяснилось, что участок площадью 2350 квадратных метров продан компании Ракшиных, а его стоимость составляла 37,9 тысяч рублей. Однако региональная прокуратура намерена оспорить правомочность покупки.

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#Новосибирск#Суд#Арбитраж#Земельный участок#Александр Ляхов
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