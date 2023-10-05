Новосибирский арбитраж запретил продавать землю возле гостиницы «Центральная»

Скандал с земельным участком рядом с гостиницей «Центральная» начался весной 2021 года. Администрация города Новосибирска расторгла контракт с компанией, принадлежащей семье Ракшиных по причине нецелевого использования земли. С 2019 года там был создан популярный у местных жителей гастродворик.