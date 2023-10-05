Новосибирский арбитраж запретил продавать землю возле гостиницы «Центральная»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Согласно решению, опубликованному на сайте инстанции, запрещается выдача разрешений на строительство, реконструкцию или ввод в эксплуатацию любой недвижимости на земельном участке. Кроме того, нельзя вносить какие-либо кадастровые изменения.
Также в документе определена примерная дата судебного заседания по земельному участку возле «Центральной». Проблему территориальной принадлежности земли планируется рассмотреть в середине ноября.
Скандал с земельным участком рядом с гостиницей «Центральная» начался весной 2021 года. Администрация города Новосибирска расторгла контракт с компанией, принадлежащей семье Ракшиных по причине нецелевого использования земли. С 2019 года там был создан популярный у местных жителей гастродворик.
Позже выяснилось, что участок площадью 2350 квадратных метров продан компании Ракшиных, а его стоимость составляла 37,9 тысяч рублей. Однако региональная прокуратура намерена оспорить правомочность покупки.