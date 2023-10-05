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Животных купят для зоопарка

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило купит пуму и кенгуру за 280 тысяч рублей

5 октября 2023, 01:32
Фото: 1MI
Животных купят для зоопарка
Новосибирский зоопарк планирует купить пуму и кенгуру за 280 тысяч рублей, заключив договоры на поставку животных в конце сентября.

По информации на официальном сайте госзакупок, Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило намерен приобрести новых животных. Они планируют купить пуму и кенгуру за общую сумму в 280 тысяч рублей.

Конкретные детали о поставке и поставщиках не были разглашены. Однако известно, что пуму планируют приобрести за 150 тысяч рублей, а кенгуру — за 130 тысяч рублей.

Договоры на поставку этих животных уже были заключены в конце сентября, 28 и 26 числа соответственно.

Напомним, ранее мы писали, что из частного зоопарка под Санкт-Петербургом пропал манул Баюн из Новосибирска. Его перевели в другое учреждение.

Из частного зоопарка под Санкт-Петербургом пропал манул Баюн из Новосибирска
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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
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